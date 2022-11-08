King alınmadı

Fenerbahçe'de Joshua King sakatlığı sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli fubolcu, Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadrodaydı ancak oyuna girmemişti. Dün Jorge Jesus hazır olmadığı için onu kadroya almadı. Portekizli hoca güçlenmesini bekliyor.
Fenerbahçe'de Joshua King sakatlığı sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli fubolcu, Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadrodaydı ancak oyuna girmemişti. Dün Jorge Jesus hazır olmadığı için onu kadroya almadı. Portekizli hoca güçlenmesini bekliyor.