Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Sivasspor karşısında duvar gibiydi. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra tüm hava toplarını uzaklaştırdı. Alkışı topladı. Maç sonunda "Sivasspor zor bir rakip. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz zordu. Güzel galibiyet oldu" dedi.
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Sivasspor karşısında duvar gibiydi. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra tüm hava toplarını uzaklaştırdı. Alkışı topladı. Maç sonunda "Sivasspor zor bir rakip. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz zordu. Güzel galibiyet oldu" dedi.