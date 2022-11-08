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Güzel galibiyet

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Sivasspor karşısında duvar gibiydi. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra tüm hava toplarını uzaklaştırdı. Alkışı topladı. Maç sonunda "Sivasspor zor bir rakip. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz zordu. Güzel galibiyet oldu" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Güzel galibiyet
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Sivasspor karşısında duvar gibiydi. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra tüm hava toplarını uzaklaştırdı. Alkışı topladı. Maç sonunda "Sivasspor zor bir rakip. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz zordu. Güzel galibiyet oldu" dedi.
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