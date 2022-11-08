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Fenerbahçe Giresunspor maçına hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Katar’da oynanacak Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde ligin 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 20:53
Fenerbahçe Giresunspor maçına hazırlanıyor!
Fenerbahçe'de günün tek idmanı Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. DG Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique ve Gustavo Henrique antrenmanı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.
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