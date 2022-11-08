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Ellerine sağlık!

Hamit Altıntop son 16 Turu'nda devleri eşleştirdi. Şampiyonlar Ligi kurasını çeken Altıntop, futbolseverleri heyecanlandırdı Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih maçları için nefesler tutuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Ellerine sağlık!

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların da yer aldığı kurada Barcelona- Manchester United eşleşmesi erken final olarak yorumlandı. Maçlar 16-23 Şubat'ta oynanacak. F.Bahçe'nin rakibinin belli olacağı son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde yerini alan TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop adeta devleri eşleştirdi. Heyecanlandıran eşleşmelerin ilkinde, geçen yıl finalde Liverpool'u deviren son şampiyon Real Madrid son 16'da yine İngiliz ekibinin rakibi oldu.

FİNAL İSTANBUL'DA

Grupta liderliği Benfica'ya kaptırarak 2. sırada kalan Paris-Saint Germain'in, Alman devi Bayern Münih'in rakibi olması da dikkat çeken eşleşmelerden oldu. Son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki final mücadelesi ise 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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