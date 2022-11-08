Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

F.Bahçe maça hızla başladı. İlk dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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F.Bahçe maça hızla başladı. İlk dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

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Solda Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, arkaya koşu yapan Emre Mor'u gördü. Kaleciyi de çalımlayıp çizgiye indiğinde vuruşu auta gitti.

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Taç atışı sonrası Serdar Aziz 'in uzaklaştıramadığı top Saba'ya geçti. Onun pasında topla buluşan Yatabere'nin aşırtma vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

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Ziya'nın yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

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Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı... İlk yarının son dakikasında sarı kart gören Batshuayi, Ziya Erdal'ın topu uzaklaştırmasına engel olmak isterken faul yaptı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Alioski soldan ceza sahasına girerken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin tereddütsüz verdiği penaltıyı Valencia kullandı: 1-0.

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İrfan Can, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

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İrfan Can'nın korner atışında ön direğe gönderdiği topa Serdar Aziz uçarak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

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Sivasspor beraberlik golü için yüklenirken Ferdi topu kaparak orta sahadan kaleci Ali Şaşal'ın boşalttığı kaleye gönderdi, ama yandan auta gitti.

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