Bir bakışta 90 dakika

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F.Bahçe maça hızla başladı. İlk dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

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Solda Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, arkaya koşu yapan Emre Mor'u gördü. Kaleciyi de çalımlayıp çizgiye indiğinde vuruşu auta gitti.

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Taç atışı sonrası Serdar Aziz 'in uzaklaştıramadığı top Saba'ya geçti. Onun pasında topla buluşan Yatabere'nin aşırtma vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

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Ziya'nın yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

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Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı... İlk yarının son dakikasında sarı kart gören Batshuayi, Ziya Erdal'ın topu uzaklaştırmasına engel olmak isterken faul yaptı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Alioski soldan ceza sahasına girerken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin tereddütsüz verdiği penaltıyı Valencia kullandı: 1-0.

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İrfan Can, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

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İrfan Can'nın korner atışında ön direğe gönderdiği topa Serdar Aziz uçarak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

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Sivasspor beraberlik golü için yüklenirken Ferdi topu kaparak orta sahadan kaleci Ali Şaşal'ın boşalttığı kaleye gönderdi, ama yandan auta gitti.