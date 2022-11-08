Haberler Fenerbahçe Altay'dan geçit yok

Altay'dan geçit yok

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır mücadelenin ilk devresinde kritik bir kurtarışa imza attı. Mustapha Yatabare bir pozisyonda karşı karşıya kaldı. Altay'ın üzerinden aşırtmaya çalıştı. Genç eldiven, tecrübeli forvetin bu hamlesini önceden sezdi. Ayakta kaldı ve zıplayarak meşin yuvarlağın üzerinden geçmesine engel oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu pozisyon sonrası Altay Bayındır'ı alkışladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Altay'dan geçit yok
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır mücadelenin ilk devresinde kritik bir kurtarışa imza attı. Mustapha Yatabare bir pozisyonda karşı karşıya kaldı. Altay'ın üzerinden aşırtmaya çalıştı. Genç eldiven, tecrübeli forvetin bu hamlesini önceden sezdi. Ayakta kaldı ve zıplayarak meşin yuvarlağın üzerinden geçmesine engel oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu pozisyon sonrası Altay Bayındır'ı alkışladı.
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