Altay'dan geçit yok

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır mücadelenin ilk devresinde kritik bir kurtarışa imza attı. Mustapha Yatabare bir pozisyonda karşı karşıya kaldı. Altay'ın üzerinden aşırtmaya çalıştı. Genç eldiven, tecrübeli forvetin bu hamlesini önceden sezdi. Ayakta kaldı ve zıplayarak meşin yuvarlağın üzerinden geçmesine engel oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu pozisyon sonrası Altay Bayındır'ı alkışladı.
Fenerbahçekalecisi Altay Bayındır mücadelenin ilk devresinde kritik bir kurtarışa imza attı. Mustapha Yatabare bir pozisyonda karşı karşıya kaldı. Altay'ın üzerinden aşırtmaya çalıştı. Genç eldiven, tecrübeli forvetin bu hamlesini önceden sezdi. Ayakta kaldı ve zıplayarak meşin yuvarlağın üzerinden geçmesine engel oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu pozisyon sonrası Altay Bayındır'ı alkışladı.