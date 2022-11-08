Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar köşesinde maçın hakemi Hüseyin Göçek'in performansını yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

F.Bahçe sezonun en kötü maçlarından birini oynadı.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Gol pozisyonu bulamayıp özellikle ilk yarıda Sivas'a çok pozisyon verdiler.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Bunun temel unsuru Emre ve İrfan Can'ın etkili olmayışları, Batshuayi'nin de tutuk olmasıydı.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

İlk yarıda Yatabare iyi aşırtsa Sivas öne geçecek ve belki kaybetmeyecekti.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

F.Bahçe ilk yarıda alan bulamadı. İkinci yarı Batshuayi'nin sorumsuzluğu kırmızı kartı getirdi.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Daha önceden sarı kartı var, buna rağmen rakibine basıyor.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Tüm F.Bahçeliler 'eyvah şimdi ne yapacağız' derken imdada haklı bir penaltı yetişti.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Alioski soldan girdi, çizgi üzerinde aşil tendonuna darbeyi aldı ve Valencia F.Bahçe'yi öne geçirdi. F.Bahçe kapanmak zorundaydı…

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

İyi kapandılar, top kontrolü Sivasspor'da olmasına rağmen Sivasspor 10 kişilik rakibine karşı 11'e 11 oynanırken bulduğu pozisyonları bulamadı.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Şampiyonluk için böyle maçları kazanmak çok önemli. Kötü oynuyorsunuz, üstelik rakip çok iyi kapanıp çok iyi çıkıyor

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Tüm bu olumsuzluklara bir de kırmızı kart eklenip 10 kişi kalıyorsunuz. Böyle bir tabloda galibiyet şampiyonluk yolunda döşenmiş çok önemli bir 3 puandır.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Hakem Hüseyin Göçek'i beğenmedim. Sonuca etkili kararlarda haklı olsa da kötü yardımcı hakemleri, yanlış kartları ve yanlış faullerle geceye damgasını vurdu.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Ama F.Bahçe lehine verdiği penaltı ve Batshuayi'de kırmızıda haklı. İlk yarıda Serdar Aziz'in önce kafasına sonra eline çarpan bir top var.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Bence penaltı değil. El doğal konumunda.

Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim!

Hiçbir oyuncu kafaya yükselirken esas duruşta yükselmez. Şayet Serdar'ın kolu yukarıda olsaydı, kafası ile vurduktan sonra koluna çarpsa penaltı olurdu. Ama Göcek'in devam kararı doğru…

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