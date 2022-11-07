Sakatlığını atlatan Diego Rossi, göreve hazır. Son kararı teknik heyet verecek. Jesus’un Uruguaylı kanat oyuncusunu rotasyonda değerlendirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Rossi, bu sezon ligde şans bulduğu 10 maçta 3 gol+2 asist ile beş gol katkısı sağladı.
Sakatlığını atlatan Diego Rossi, göreve hazır. Son kararı teknik heyet verecek. Jesus'un Uruguaylı kanat oyuncusunu rotasyonda değerlendirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Rossi, bu sezon ligde şans bulduğu 10 maçta 3 gol+2 asist ile beş gol katkısı sağladı.