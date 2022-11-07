Haberler Fenerbahçe Manchester United adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'i istiyor!

Manchester United adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'i istiyor!

Adı geçtiğimiz sezonlarda uzunca bir süre Fenerbahçe ile anılan, Bayern Münih'in golcüsü Choupo-Moting bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Alman basınına göre Manchester United Kamerunlu oyuncuyu listesine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 18:22
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Manchester United adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'i istiyor!

Adı geçtiğimiz sezonlarda uzunca bir süre Fenerbahçe ile anılan, Bayern Münih'in golcüsü Choupo-Moting bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Alman basınına göre Manchester United Kamerunlu oyuncuyu listesine aldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Manchester United'ın, Bayern Münih forması giyen Kamerunlu oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun da bu İngiliz ekibine sıcak baktığı kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 14 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın dev planı ortaya çıktı! Mostafa Mohamed ve Rashica...
Balotelli İsviçre'yi karıştırdı! İtalyan yıldız Basel ile Sion karşılaşmasında saha kenarına gelirken cinsel organını çıkarıp...
Devler Ligi son 16 kuraları çekildi!
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler
Sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (7 Kasım)
Canlı altın ve dolar kuru (7 Kasım)
TOKİ kura sonuçları belli oldu! (TOKİ başvuru sorgulama)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xavi'den Manchester United yorumu Xavi'den Manchester United yorumu 17:54
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... 16:44
Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! 16:42
Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? 16:21
21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi 21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi 15:52
Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 15:46
Daha Eski
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu! UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu! 15:12
Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekim tarihi belli oldu Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekim tarihi belli oldu 15:11
Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle! Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle! 14:04
Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler 13:50
O istatistikte lider Galatasaray! O istatistikte lider Galatasaray! 13:37
Trabzonspor Ömer Asaf'ın ailesini ağırladı Trabzonspor Ömer Asaf'ın ailesini ağırladı 13:18