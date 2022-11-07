Manchester United adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'i istiyor!

Adı geçtiğimiz sezonlarda uzunca bir süre Fenerbahçe ile anılan, Bayern Münih'in golcüsü Choupo-Moting bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Alman basınına göre Manchester United Kamerunlu oyuncuyu listesine aldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Manchester United'ın, Bayern Münih forması giyen Kamerunlu oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun da bu İngiliz ekibine sıcak baktığı kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 14 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.