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Jorge Jesus Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 22:44
Jorge Jesus Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktiksel disiplinimiz çok iyiydi. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. İlk yarıda iyi olan bizdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen yine oyun dengedeydi. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz çok faul yaptı ama alışık olduğumuz bir durumdu.

Henüz önümüzde çok fazla maç var hiçbir şey kazanmadık. Her maç final maçı. Önemli olan 3 puan, rakip fark etmiyor. Her maça bu gözle bakıyoruz.

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