İmha timi iş başında

Fenerbahçe'ninDemir Grup Sivasspor karşısında en büyük kozu formda 'hücum hattı' olacak... Michy Batshuayi ligdeki son İstanbulspor maçında hat-trick yaparken, İrfan Can Kahveci bir gol bir asistle oynamıştı. Enner Valencia da aynı karşılaşmada 66'da girip hem gol hem asist üretti. Emre Mor asist yaptı... Arda de Kiev deplasmanında gol atıp, asist gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'ninDemir Grup Sivasspor karşısında en büyük kozu formda 'hücum hattı' olacak... Michy Batshuayi ligdeki son İstanbulspor maçında hat-trick yaparken, İrfan Can Kahveci bir gol bir asistle oynamıştı. Enner Valencia da aynı karşılaşmada 66'da girip hem gol hem asist üretti. Emre Mor asist yaptı... Arda de Kiev deplasmanında gol atıp, asist gerçekleştirdi.