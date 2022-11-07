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Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği golcü futbolcu Joao Pedro, şimdiye dek Enner Valencia ve Batshuayi'nin arkasında kalmıştı. Sarı lacivertlilerin yıldızı, Cagliari'de, İtalya Serie A'da fırtına gibi esiyordu. Yıldız isim, eski formuna kavuşmak için o turnuvayı bekliyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 09:04
Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Sezon başında transfer döneminde büyük umutlarla getirilen Joao Pedro, şu ana kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Ancak Pedro'nun kısa sürede esas performansını sahaya yansıtacağı, bilhassa Dünya Kupası arasında güç toplayacağı vurgulandı.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Dünya Kupası arasından sonra gerçek Pedro'nun geri dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Tecrübeli yıldızın kadroya katıldığından beri sakatlık başta olmak üzere birçok şanssızlık yaşaması da göz ardı edilmiyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Milliyet'in derlediği habere göre, sezon başı kampından sonra kadroya katıldığı için bu durumun eksikliğini de yaşayan 31 yaşındaki hücumcu, Dünya Kupası arasında takıma tam anlamıyla adapte olacak.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

TEMPO FARKI
Joao Pedro ayrıca geldiğinde ciddi bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Sakatlığın etkileri ister istemez halen daha görülüyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Burada Jorge Jesus tarafından sırtı dönük oyunda kullanılan ve hatta zaman zaman önemli faydalar veren Pedro, yeni görevine alışıyor.

Fenerbahçeli Joao Pedro eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...

Cagliari'de 8 yıl forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye gelen Brezilyalı yıldız iki takım arasındaki tempo farkına da alışmaya çabalıyor.

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