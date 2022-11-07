Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından Serdar Aziz galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 galibiyetle tamamlayan sarı lacivertlilerde takımın stoper oyuncusu Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR KARŞILAŞMAYDI"

Serdar Aziz maçın ardından, "Zor bir karşılaşmaydı. Sivas iyi defans yapan bir takım. Batshuayi kırmızı kart görünce daha da zor oldu, takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz müthiş bir destek vardı. Onların destekleriyle 11 kişi gibi oynadık." ifadelerine yer verdi.