Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında perde kapanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Avrupa'da gruplarını lider tamamlayan iki ekibin de hedefi karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak.

Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Appindangoye, Erdoğan, Ulvestad, Keita, Sabi'A , N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.