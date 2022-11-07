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Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 23:33
Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu."

"Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici."

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