Durmak yok yola devam! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider girmişti. Hedef kazanıp seriyi sürdürmek. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçtan (Sivasspor ile Giresunspor) 6 puan alarak zirvede rakipleriyle farkı iyice açmak istiyor.



YİNE ROTASYON OLACAK



Jorge Jesus'un kadroda savunma ve kaleci Altay dışında yine geniş çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor... UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da oynanan karşılaşmada yedek soyunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Emre Mor, Miha Zajc ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin bugün ilk onbirde başlama ihtimalleri yüksek. Sakatlığını atlatmasına rağmen son iki karşılaşmada kulübeden çıkamayan Joshua King'in de bu akşam forma şansı bulması ön görüler arasında.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Miha Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro.



SİVASSPOR: Ali, Alaaddin, Goutas, Caner, Erdoğan, Hakan, Keita, N'Jie, Saba, Gradel, Yatabare.