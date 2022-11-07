Haberler Fenerbahçe Daha bir şey kazanmadık!

Daha bir şey kazanmadık!

Jorge Jesus oyuncuları rehavete girmemeleri için her fırsatta uyarıyor... UEFA'ya verdiği röportajda gruptan çıkmalarına rağmen daha hiçbir şey kazanmadıklarını ifade eden Portekizli hoca, Dinamo Kiev maçının ardından soyunma odasında verilen toplu fotoğraf öncesi de oyunculara aynı hatırlatmayı yaptı... Jesus, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisini de Nef Stadı'nda izleyerek ezber bozarken, iş ciddiyetini de bir kez daha ortaya koymuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Daha bir şey kazanmadık!
Jorge Jesus oyuncuları rehavete girmemeleri için her fırsatta uyarıyor... UEFA'ya verdiği röportajda gruptan çıkmalarına rağmen daha hiçbir şey kazanmadıklarını ifade eden Portekizli hoca, Dinamo Kiev maçının ardından soyunma odasında verilen toplu fotoğraf öncesi de oyunculara aynı hatırlatmayı yaptı... Jesus, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisini de Nef Stadı'nda izleyerek ezber bozarken, iş ciddiyetini de bir kez daha ortaya koymuştu.
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaşlı futbolcular isyan etti! Galatasaraylı yıldız ortalığı karıştırdı...
Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus tedirgin! Derbi sonrası...
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Canlı altın fiyatları (7 Kasım Pazartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (7 Kasım 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:16
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! 00:43
Daha Eski
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:40
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:40
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı 00:38
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:37
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:33
Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? 00:21