Daha bir şey kazanmadık!

Jorge Jesus oyuncuları rehavete girmemeleri için her fırsatta uyarıyor... UEFA'ya verdiği röportajda gruptan çıkmalarına rağmen daha hiçbir şey kazanmadıklarını ifade eden Portekizli hoca, Dinamo Kiev maçının ardından soyunma odasında verilen toplu fotoğraf öncesi de oyunculara aynı hatırlatmayı yaptı... Jesus, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisini de Nef Stadı'nda izleyerek ezber bozarken, iş ciddiyetini de bir kez daha ortaya koymuştu.
Jorge Jesus oyuncuları rehavete girmemeleri için her fırsatta uyarıyor... UEFA'ya verdiği röportajda gruptan çıkmalarına rağmen daha hiçbir şey kazanmadıklarını ifade eden Portekizli hoca, Dinamo Kiev maçının ardından soyunma odasında verilen toplu fotoğraf öncesi de oyunculara aynı hatırlatmayı yaptı... Jesus, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisini de Nef Stadı'nda izleyerek ezber bozarken, iş ciddiyetini de bir kez daha ortaya koymuştu.