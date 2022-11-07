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Berısha yine attı

Augsburg’a kiralanan Mergim Berisha, gollerine devam ediyor. Alman forvet, Frankfurt maçında da fileleri havalandırdı. Yenilgiyi önleyemedi ancak ligde 8 maçta gol sayısını 3’e çıkardı. Alman basını, 4 de asist yapan Berisha’yı Hansi Flick’in sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nda oynayamayacak olan Timo Werner’in yerine düşünebileceğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Berısha yine attı
Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, gollerine devam ediyor. Alman forvet, Frankfurt maçında da fileleri havalandırdı. Yenilgiyi önleyemedi ancak ligde 8 maçta gol sayısını 3'e çıkardı. Alman basını, 4 de asist yapan Berisha'yı Hansi Flick'in sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda oynayamayacak olan Timo Werner'in yerine düşünebileceğini yazdı.
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