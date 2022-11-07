Berısha yine attı

Augsburg’a kiralanan Mergim Berisha, gollerine devam ediyor. Alman forvet, Frankfurt maçında da fileleri havalandırdı. Yenilgiyi önleyemedi ancak ligde 8 maçta gol sayısını 3’e çıkardı. Alman basını, 4 de asist yapan Berisha’yı Hansi Flick’in sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nda oynayamayacak olan Timo Werner’in yerine düşünebileceğini yazdı.
Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, gollerine devam ediyor. Alman forvet, Frankfurt maçında da fileleri havalandırdı. Yenilgiyi önleyemedi ancak ligde 8 maçta gol sayısını 3'e çıkardı. Alman basını, 4 de asist yapan Berisha'yı Hansi Flick'in sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda oynayamayacak olan Timo Werner'in yerine düşünebileceğini yazdı.