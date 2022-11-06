Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi durumunda.
Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi durumunda.
Macar yetenekler sergilediği performansla birçok takımın radarında bulunuyor.
Birçok Avrupa kulübü gibi Fenerbahçe de son yılların yükselen milli takımını yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertliler, takımda tek Macar futbolcu olan Attila Szalai'nin transferinden oldukça memnun kaldı.
Yıldız savunmacı değerini kısa sürede yükseltmeyi başardı.
Performansı ve istikrarıyla göz dolduran Szalai, teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Szalai'den memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirmişti.
Kanarya'da listeye giren ilk isim Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa oldu.
Genç oyuncu bir süredir yakından takip ediliyordu ancak sergilediği futbolla kafa karıştırdı.
Fenerbahçe'nin göz hapsinde olan Zalan Vancsa, kulübü Lommel'de 7 maçta gol veya asist katkısı üretemedi.
OCAK AYINA KADAR TAKİP!
Sarı-lacivertliler, ocak ayına kadar Vancsa'nın son durumu ve performans verilerini mercek altına alacak.
Scout ekibi, Vancsa ile ilgili geniş raporu hazırlayıp, teknik direktör Jorge Jesus'a verecek.
17 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Genç futbolcu, Macaristan Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.
Zalan Vancsa'nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.