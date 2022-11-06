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Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de genç yetenek arayışı dört koldan devam ediyor. Macaristan Milli Takımı'nın yükselen grafiği sarı-lacivertlilerin de dikkatini çekmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirmişti. Kanarya'nın takibindeki Zalan Vancsa performansıyla kafa karıştırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 13:01
Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi durumunda.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Macar yetenekler sergilediği performansla birçok takımın radarında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Birçok Avrupa kulübü gibi Fenerbahçe de son yılların yükselen milli takımını yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Sarı-lacivertliler, takımda tek Macar futbolcu olan Attila Szalai'nin transferinden oldukça memnun kaldı.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Yıldız savunmacı değerini kısa sürede yükseltmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Performansı ve istikrarıyla göz dolduran Szalai, teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Szalai'den memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirmişti.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Kanarya'da listeye giren ilk isim Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa oldu.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Genç oyuncu bir süredir yakından takip ediliyordu ancak sergilediği futbolla kafa karıştırdı.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe'nin göz hapsinde olan Zalan Vancsa, kulübü Lommel'de 7 maçta gol veya asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

OCAK AYINA KADAR TAKİP!
Sarı-lacivertliler, ocak ayına kadar Vancsa'nın son durumu ve performans verilerini mercek altına alacak.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Scout ekibi, Vancsa ile ilgili geniş raporu hazırlayıp, teknik direktör Jorge Jesus'a verecek.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

17 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Genç futbolcu, Macaristan Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!

Zalan Vancsa'nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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