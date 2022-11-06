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Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Fenerbahçe altyapısından çıkan ve Emre Belözoğlu döneminde büyük umutlarla yeni sözleşme önerilen Ömer Faruk Beyaz, bu teklifi kabul etmemişti. Ömer Faruk, Fenerbahçe ile yolllarını ayırmasının ardından Stuttgart'a transfer olmuştu. Ömer, burada da tutunamadı. Öte yandan genç oyuncu, kiralandığı 2. ligde de istediğini bulamadı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 10:09
Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilen ancak; sarı-lacivertlilerden ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri adına zorlu bir süreç yaşıyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

ÖMER FARUK, ALMANYA'DA GERİYE GİTTİ
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

2. LİG'DE DE OYNAYAMADI
Magdeburg ekibinde de Ömer Faruk Beyaz forma yüzünü göremedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Takvim'in haberine göre, 19 Ağustos'tan bu yana sahaya çıkamayan orta saha oyuncusu sadece 69 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Ömer Faruk Beyaz futbol oynayamadığı için performans olarak da geriye gitti.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

ÖMER FARUK AÇIKLAMASI
Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

BELÖZOĞLU TAKIMDA KALMASINI İSTEMİŞTİ
Fenerbahçe'de oynarken Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını o dönem 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Daha sonra Belözoğlu, sportif direktör olduğunda da Ömer Faruk Beyaz'ın takımda kalması için hem oyuncu hem de ailesiyle görüşmeler yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

"5 YILLIK PROJE SUNMUŞTUK"
Emre Belözoğlu, "Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz sonuçlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

BAŞKAN ALİ KOÇ DA İKNA EDEMEDİ
Bilindiği üzere Ömer Faruk Beyaz son dönemlerde Türk futbolunun en genç ve en yetenekli isimleri arasında gösterilirken, futbolcunun Fenerbahçe'de kalması için başkan Ali Koç da devreye girmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Koç, futbolcunun evine kadar gitmiş ancak; Ömer Faruk Beyaz yine ikna olmamıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

ÖMER DÜŞTÜ, ARDA GÜLER ÇIKTI
Ömer Faruk Beyaz ve Arda Güler, Fenerbahçe'nin gelecek vadeden iki futbolcusu olarak tanımlanıyordu. Transfermarkt verilerine göre; şu anda Ömer Faruk Beyaz'a 800 bin euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz hüsran yaşıyor! 2. ligde bile...

Arda Güler ise daha popüler bir futbolcu oldu ve Güler için, 'En az 30 milyon euro eder' yorumları yapılıyor.

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