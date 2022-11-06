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Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 20:51
Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20:00'de Sivasspor'u ağırlayacak.

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