Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20:00'de Sivasspor'u ağırlayacak.