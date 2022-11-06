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Adalet mi ayrıcalık mı?

Başkan Ali Koç, 'Adalet arayan Galatasaray'a gönderme yaptı' "Son 10 yılda 5 kere şampiyon olan rakibimizin adalet arayışı var. İşler iyi giderken de adalet arasalardı keşke... İşler ters giderken isteyince, bu adalet değil ayrıcalık arayışı gibi düşünülebilir." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Adalet mi ayrıcalık mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Koç, ezeli rakipleri G.Saray'ı kast ederek, "Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin. İşler iyi giderken de bir adalet arayışında olsalardı keşke. İşler ters giderken istediğiniz zaman, bu adalet değil ayrıcalık arayışı gibi düşünülebilir" dedi. Türk futbolunda adaletin olmadığını hep söylediklerini, canı yanan kulüp olarak hakemlere en çok kendilerinin isyan ettiğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:


ALLAH'IN SOPASI YOK!
"ALLAH'ın sopası yok ki, biz de bu adalet arayışından ilham alarak Başakşehir maçındaki bütün otoritelerin penaltı olarak kabul ettiği pozisyon videosunu G.Saray'a gönderdik... Adalet adına sezon başından bu yana leh ve aleyhe gelişen tüm tartışmalı pozisyonları iletmemizi istediler. Biz de 10 pozisyon var, hazırlıyoruz. Bırakın bu sezonu, son 5-10 sene leh-aleyhe bütün pozisyonları masaya yatıralım. Ama programlarında tek konu Fenerbahçe olabilir böyle giderse."

DAHA ÇOK ERKEN HAVAYA GİRMEYİN!
Ali Koç, futbol takımıyla ilgili olarak ise camiaya 'rehavet' uyarısı yaptı: "Hem lig hem Avrupa'da lideriz. Oynadığımız futbol, savaşçı ruhumuz, hocamızın söylemleriyle ilk etabı üstünlük sağlayarak geçiriyoruz. Fakat önemli olan sezon sonunu üstünlükle tamamlamamız. Biraz rehavet görüyorum. Daha önce bu hataya düştük. Rica ediyorum şampiyonluğun 'ş'sinden bile bahsetmeyin. Henüz çok erken. Rakiplerimizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Gidecek çok yolumuz var. Düştüğümüz zamanlar da olacak."

BORÇ 6.5 MiLYAR
Fenerbahçe'nin borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu açıklandı. Başkanvekili Erol Bilecik, UEFA'dan bu sezon şu ana kadar 12 milyon 953 bin euro gelir elde ettiklerini söyledi.


ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Koç, toplantıda Futbol Akademisi ve altyapı projesi ile ilgili hazırlanan videoyu da üyelere izletti. Koç, başkan Recep Tayyip Erdoğan'a projeye ilk adımdaki yardımları için teşekkür etti. Fenerbahçe'nin siyasete çekilmemesini isteyen Koç, "Bizim renklerimizde her kesimden insan vardır" dedi.

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