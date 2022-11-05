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Yetenek gani gelişmeye devam

Kiev’i golü ve asistiyle alt eden Arda Güler için Jesus, “Çok yetenekli. Fiziksel ve taktik olarak da gelişince çok önemli oyuncu olacak” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Yetenek gani gelişmeye devam
Arda Güler'in adını Avrupa da yavaş yavaş ezberliyor!.. Genç yıldız, Kiev'e attığı gol ve yaptığı asistiyle bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 251 gün). 6 ikili mücadele kazanma, 5 isabetli uzun pas, 3 isabetli orta, 2 kilit pas, 2 pas arası ve 2 top çalma ile oynayan Güler için Jesus, "Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli. Fiziksel ve taktiksel anlamda da öğreneceği şeyler var. Dolayısıyla çok baskı yapmamalıyız. Zamanla çok önemli oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.
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