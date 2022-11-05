Haberler Fenerbahçe Valencia’ya pasta kesildi

Valencia’ya pasta kesildi

Polonya'da konaklanan otelde dün Enner Valencia'nın (33) doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sürpriz doğum günü partisi için teşekkür eden Ekvadorlu oyuncu, "Doğum günlerini ailemizden uzak geçirmek zordur ama burası benim ikinci ailem, o yüzden mutluyum. Bu hediye için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz an da çok güzel, onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder ve hedeflerimize ulaşırız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Valencia’ya pasta kesildi
Polonya'da konaklanan otelde dün Enner Valencia'nın (33) doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sürpriz doğum günü partisi için teşekkür eden Ekvadorlu oyuncu, "Doğum günlerini ailemizden uzak geçirmek zordur ama burası benim ikinci ailem, o yüzden mutluyum. Bu hediye için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz an da çok güzel, onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder ve hedeflerimize ulaşırız" dedi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş pastanın çileğini buldu! Süper Lig'i yerinden oynatacak isim geliyor...
Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar
Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler
Buruk'un derbi planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı!
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." 07:50
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Daha Eski
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50