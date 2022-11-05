Valencia’ya pasta kesildi

Polonya'da konaklanan otelde dün Enner Valencia'nın (33) doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sürpriz doğum günü partisi için teşekkür eden Ekvadorlu oyuncu, "Doğum günlerini ailemizden uzak geçirmek zordur ama burası benim ikinci ailem, o yüzden mutluyum. Bu hediye için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz an da çok güzel, onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder ve hedeflerimize ulaşırız" dedi.
Polonya'da konaklanan otelde dün Enner Valencia'nın (33) doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sürpriz doğum günü partisi için teşekkür eden Ekvadorlu oyuncu, "Doğum günlerini ailemizden uzak geçirmek zordur ama burası benim ikinci ailem, o yüzden mutluyum. Bu hediye için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz an da çok güzel, onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder ve hedeflerimize ulaşırız" dedi.