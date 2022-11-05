Szalai: Çok sağlam durduk

Savunmanın sigortası Attila Szalai, Dinamo Kiev karşısında güzel bir oyunla istediklerini aldıklarını, artık Sivasspor maçına konsantre olacaklarını söyledi: "Bence defansif olarak sağlam durduk. 2 de güzel gol attık. Şimdi Sivasspor'a karşı odaklanacağımız bir lig maçı olacak. O maç da aynı şekilde hazırlanacağız."
Savunmanın sigortası Attila Szalai, Dinamo Kiev karşısında güzel bir oyunla istediklerini aldıklarını, artık Sivasspor maçına konsantre olacaklarını söyledi: "Bence defansif olarak sağlam durduk. 2 de güzel gol attık. Şimdi Sivasspor'a karşı odaklanacağımız bir lig maçı olacak. O maç da aynı şekilde hazırlanacağız."