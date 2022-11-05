Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek B Grubu'nu lider bitiren ve doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir kez daha farkını gösterdi...
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek B Grubu'nu lider bitiren ve doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir kez daha farkını gösterdi...
Portekizli hoca, Süper Lig'de zirveye taşıdığı Kanarya'yı Avrupa'da da başarılı günlerine geri döndürdü.
Sarı-lacivertliler bu kulvarda fırtına gibi esti.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta hiç yenilmedi.
Kanarya (7G/3B), grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı...
Elemelerde Slovacko ve Austria Wien rahat geçildi.
B Grubu'nda eşleştiği Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'ya da şans tanımadı.
Rennes ile iki maçta da berabere kalındı.
Kiev ve Larnaca'yı içeride, dışarıda yenerek direkt son 16'ya kaldı.
Başarılı sonuçlar kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'yi 107. basamaktan 60. sıraya taşıdı.
Sezon başında, "Fenerbahçe'nin Avrupa'da prestijini tekrar kazanması ve kulüpler sıralamasını yukarı çıkarması gerekiyor.
Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız.
Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor.
Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı" diyen Jesus, 3 ayda büyük mesafe kat etti.