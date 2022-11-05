Haberler Fenerbahçe Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Jesus, Avrupa serüvenine başlarken koyduğu hedefe 3.5 ayda yaklaştı. Portekizli hoca, "Fenerbahçe'nin yeri 4. torba değil 1. torbadır. Her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı" demişti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde grubu namağlup lider bitirip, kulüpler klasmanında 47 basamak yükselerek 60. sıraya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek B Grubu'nu lider bitiren ve doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir kez daha farkını gösterdi...

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Portekizli hoca, Süper Lig'de zirveye taşıdığı Kanarya'yı Avrupa'da da başarılı günlerine geri döndürdü.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Jesus'la yolculuğa Devler Ligi'nde başlayan takım, Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatmalarda 2-1 yenilince, Avrupa Ligi'ne geçti.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Sarı-lacivertliler bu kulvarda fırtına gibi esti.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta hiç yenilmedi.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Kanarya (7G/3B), grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı...

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Elemelerde Slovacko ve Austria Wien rahat geçildi.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

B Grubu'nda eşleştiği Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'ya da şans tanımadı.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Rennes ile iki maçta da berabere kalındı.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Kiev ve Larnaca'yı içeride, dışarıda yenerek direkt son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Başarılı sonuçlar kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'yi 107. basamaktan 60. sıraya taşıdı.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Sezon başında, "Fenerbahçe'nin Avrupa'da prestijini tekrar kazanması ve kulüpler sıralamasını yukarı çıkarması gerekiyor.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor.

Fenerbahçe haberleri | Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı

Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı" diyen Jesus, 3 ayda büyük mesafe kat etti.

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