Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

"BELKİ JESUS, BELKİ BAŞKA BİRİ..."

Eğer böyle bir ihtimal varsa, kısa süre içinde karar vermesi gerekiyor. Önceliğimiz onunla yola devam etmek. Eğer olmazsa, belki Jorge Jesus, belki başka biri. Kriterlerimizi karşılayan bir teknik direktör arayacağız.