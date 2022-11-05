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Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, eski takımı Flamengo'nun yeniden gündemine geldi. Brezilya temsilcisinin Başkanı Landim, yaptığı konuşmada Jesus'a teklif götürebileceklerini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 13:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve Avrupa'da harikalar yaratan Jorge Jesus, Brezilya'da yeniden gündem oldu.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Jesus'un eski takımı Flamengo'nun başkanı Landim, Portekizli teknik adamın kapısını çalabileceklerini ifade etti.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Landim, Canal do Benja adlı Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Landim yaptığı konuşmada, Dorival'ın Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimaline karşın, Jesus'a teklif götürebileceklerini ima etti.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

İşte Flamengo Başkanı Landim'in o sözleri...

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

"Dorival Junior'ın sözleşme süresi sona eriyor. Bizim düşüncemiz onunla bir müzakereye başlatmak. Onun, gelecekte ne istediğini bilmeliyiz.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Dorival, Flamengo'nun bir hamle yapmasını beklediğini söyledi. Anlaşmak için, yıl sonunu bekleyeceğimizi biliyor.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Dorival'ın çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmamız gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı bilmiyorum.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

"BELKİ JESUS, BELKİ BAŞKA BİRİ..."
Eğer böyle bir ihtimal varsa, kısa süre içinde karar vermesi gerekiyor. Önceliğimiz onunla yola devam etmek. Eğer olmazsa, belki Jorge Jesus, belki başka biri. Kriterlerimizi karşılayan bir teknik direktör arayacağız.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Jesus'a kızgınlığım yok. Flamengo için bu kadar önemli olan bir adama nasıl kırgınlık duyabilirim? Bizden ayrıldığında, Portekiz'e dönmeye karar vermişti. Bizimle konuştu. Dönmesinin sebebinin ailevi olduğunu söyledi.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Kendi cephesinden bakıldığında haklıydı. Flamengo'da istenen her şeyi yerine getirmişti.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Ayrılığının ardından hemen bir teknik direktör aramak zorunda kaldık ama seçimimizden pek memnun kalmadık."

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile Haziran 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Jesus, şimdiye dek Fenerbahçe başında toplam 23 resmi müsabakaya çıktı ve 2.22'lik puan ortalaması yakaladı.

Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Öte yandan Jesus, Fenerbahçe başında UEFA Avrupa Ligi grubunda namağlup, 1. sırada üst tura yükselmişti.

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