Flamengo Başkanı Landim'den Jorge Jesus açıklaması! Teklif...

Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve Avrupa'da harikalar yaratan Jorge Jesus, Brezilya'da yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve Avrupa'da harikalar yaratan Jorge Jesus, Brezilya'da yeniden gündem oldu.
Jesus'un eski takımı Flamengo'nun başkanı Landim, Portekizli teknik adamın kapısını çalabileceklerini ifade etti.
Landim, Canal do Benja adlı Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Landim yaptığı konuşmada, Dorival'ın Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimaline karşın, Jesus'a teklif götürebileceklerini ima etti.
İşte Flamengo Başkanı Landim'in o sözleri...
"Dorival Junior'ın sözleşme süresi sona eriyor. Bizim düşüncemiz onunla bir müzakereye başlatmak. Onun, gelecekte ne istediğini bilmeliyiz.
Dorival, Flamengo'nun bir hamle yapmasını beklediğini söyledi. Anlaşmak için, yıl sonunu bekleyeceğimizi biliyor.
Dorival'ın çalışmasından memnunuz ama onunla konuşmamız gerekiyor. Brezilya Milli Takımı'na gitme ihtimali var mı bilmiyorum.
"BELKİ JESUS, BELKİ BAŞKA BİRİ..."
Eğer böyle bir ihtimal varsa, kısa süre içinde karar vermesi gerekiyor. Önceliğimiz onunla yola devam etmek. Eğer olmazsa, belki Jorge Jesus, belki başka biri. Kriterlerimizi karşılayan bir teknik direktör arayacağız.
Jesus'a kızgınlığım yok. Flamengo için bu kadar önemli olan bir adama nasıl kırgınlık duyabilirim? Bizden ayrıldığında, Portekiz'e dönmeye karar vermişti. Bizimle konuştu. Dönmesinin sebebinin ailevi olduğunu söyledi.
Kendi cephesinden bakıldığında haklıydı. Flamengo'da istenen her şeyi yerine getirmişti.
Ayrılığının ardından hemen bir teknik direktör aramak zorunda kaldık ama seçimimizden pek memnun kalmadık."
Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile Haziran 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.
Jesus, şimdiye dek Fenerbahçe başında toplam 23 resmi müsabakaya çıktı ve 2.22'lik puan ortalaması yakaladı.
Öte yandan Jesus, Fenerbahçe başında UEFA Avrupa Ligi grubunda namağlup, 1. sırada üst tura yükselmişti.