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Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekibi, Osayi-Samuel transferi için transfer planını da belirledi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 14:11
Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Sarı-Lacivertliler'de sağ kanatta gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına giren genç yetenek Premier Lig ekibinin radarına girdi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Ada ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceği belirtildi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye devre arası resmi transfer teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe'ye 2021 yılının başında transfer olan Bright Osayi-Samuel, daha önce İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta forma giymişti.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Osayi, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Sağ kanatta çabuk adam eksilten ve süratiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan genç yetenek için Fenerbahçe QPR'ye 508 bin Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Osayi'nin şimdiki piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe oyuncunun satışından 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osayi Samuel, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Sarı-Lacivertli formayla toplamda 81 maça çıkan Osayi'nin 3 gol ve 6 asisti bulunuyor.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Osayi sağ bek ve sağ açıkta forma giyebiliyor.

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