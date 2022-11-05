Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer operasyonu! İngiltere'den geliyorlar

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor.
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor.
Sarı-Lacivertliler'de sağ kanatta gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına giren genç yetenek Premier Lig ekibinin radarına girdi.
Ada ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceği belirtildi.
Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye devre arası resmi transfer teklif yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye 2021 yılının başında transfer olan Bright Osayi-Samuel, daha önce İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta forma giymişti.
Osayi, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.
Sağ kanatta çabuk adam eksilten ve süratiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan genç yetenek için Fenerbahçe QPR'ye 508 bin Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
Osayi'nin şimdiki piyasa değeri ise 9 milyon Euro...
Fenerbahçe oyuncunun satışından 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osayi Samuel, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.
Sarı-Lacivertli formayla toplamda 81 maça çıkan Osayi'nin 3 gol ve 6 asisti bulunuyor.
Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.
Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.
Osayi sağ bek ve sağ açıkta forma giyebiliyor.