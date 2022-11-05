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Fenerbahçe'de Diego Rossi'den iyi haber!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 19:55
Fenerbahçe'de Diego Rossi'den iyi haber!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı geçen Rossi takımla çalıştı. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres ve Lincoln Henrique günü tedavi ile geçirirken, Gustavo Henrique ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Mert Hakan Yandaş da bireysel çalışmalara başladı.

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