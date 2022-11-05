Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

Hakem hataları nedeniyle 2 hafta önce "Türk futbolu için adalet" sloganıyla çıkış yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bundan böyle sadece kendilerinin değil, tüm takımların lehine ya da aleyhine olan hakem hatalarının görüntülerini GS TV'den yayınlayacaklarını duyurmuştu.