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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıllardan beri süregelen ezeli rekabet, bu kez de ditijal ortama taşındı. Hakem kararlarından yakınan iki kulüp, birbirlerine mail gönderdi. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 14:29
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, saha içindeki rekabeti saha dışına da taşıdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

İki kulüp arasında hakem kararları üzerinden bir mailleşme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri bu kez mail yoluyla birbirlerine iğnelemede bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

Hakem hataları nedeniyle 2 hafta önce "Türk futbolu için adalet" sloganıyla çıkış yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bundan böyle sadece kendilerinin değil, tüm takımların lehine ya da aleyhine olan hakem hatalarının görüntülerini GS TV'den yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

FENERBAHÇE MAİL YOLLADI

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe de bunun üzerine, 1-0 kazandığı Başakşehir maçında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasında eline top çarpan ve penaltı beklenen pozisyonun görüntüsünü sarı kırmızılı kulübe gönderip yayınlanmasını istemişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

GS TV görüntüyü yayınlamayınca Fenerbahçe dün gece sarı-kırmızılılara mail atarak, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

"GS TV'de Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu yayınlayacak mısınız?"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

GALATASARAY'IN YANITI

Galatasaray ise Fenerbahçe'ye aynı yöntemle yanıt verip, şunları yazdı:

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mail düellosu!

"Türk futbolu adına yaptığımız adalet çağrısına gösterdiğiniz hassasiyet, projeye katkılarınız için teşekkür ederiz.

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