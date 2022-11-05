FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı.
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Genç futbolcu, saha dışında dikkati çeken bir harekete imza attı.
ANKARA'DA BİR OKULA FUTBOL TOPU BAĞIŞLADI
Takvim'in haberine göre; Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler, Ankara'da bulunan Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu'na futbol topu bağışladı.
DAR GELİRLİ AİLELERE DE DESTEK VERDİ
Arda Güler, söz konusu okulun futbol topu ihtiyacını karşılaşmasının dışında, dar gelirli bazı ailelere de yardım yaptı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, bu sezon sarı-lacivertli takımda 12 maçta 300 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE
Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde.
Arda Güler'i Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ve Leipzig izletti.
Ayrıca farklı ülkelerden de Arda Güler'e yakın ilgi gösteren scoutlar olduğu öğrenildi.
ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE'YE VERDİ
Arda Güler, öncelikle Fenerbahçe'nin başarısını düşünüyor.
Genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Avrupa'da forma giyme planı yapıyor.
Arda Güler, Avrupa'dan bir kulübe transfer olacağı zaman kendi kulübü Fenerbahçe'ye de maksimum oranda bonservis kazandırmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek.