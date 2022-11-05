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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha içinde gösterdiği takdir toplayan performansını saha dışında da göstermeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başarılı futbolcu alkışlanacak bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:10
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Genç futbolcu, saha dışında dikkati çeken bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

ANKARA'DA BİR OKULA FUTBOL TOPU BAĞIŞLADI

Takvim'in haberine göre; Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler, Ankara'da bulunan Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu'na futbol topu bağışladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

DAR GELİRLİ AİLELERE DE DESTEK VERDİ

Arda Güler, söz konusu okulun futbol topu ihtiyacını karşılaşmasının dışında, dar gelirli bazı ailelere de yardım yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, bu sezon sarı-lacivertli takımda 12 maçta 300 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Arda Güler'i Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ve Leipzig izletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Ayrıca farklı ülkelerden de Arda Güler'e yakın ilgi gösteren scoutlar olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE'YE VERDİ

Arda Güler, öncelikle Fenerbahçe'nin başarısını düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Avrupa'da forma giyme planı yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Arda Güler, Avrupa'dan bir kulübe transfer olacağı zaman kendi kulübü Fenerbahçe'ye de maksimum oranda bonservis kazandırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler takdir topladı! Alkışlanacak hareket

Sarı-lacivertlilerle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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