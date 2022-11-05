Arda yerin dibine soktu

Fenerbahçe'nin Kiev'i yenip gruptan lider çıkması Avrupa'da yankı buldu... Ukrayna'dan Sport 24, Kiev'in tarihi utanç yaşadığını belirterek, "F.Bahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha, Kiev'i yerin dibine soktu. Zarif tekniği heyecan yarattı" dedi. İşte manşetler:
MAXIFOOT (Fransa): Genesio hala Fenerbahçe maçlarını sindiremedi.
ABOLA (Portekiz): Jesus'lu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi.
UOL (Brezilya): Eski Flamengo'lu Arao gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Kiev'i yendi.
UKRINFORM (Ukrayna): Kiev, F.Bahçe'ye karşı kaybetti ve Avrupa'da sezonu çok erken noktaladı.
SPORT (Ukrayna) Vanat: Fenerbahçe'nin kalecisi benden daha zeki çıktı.
TUTTO MERCATO (İtalya): Rennes geçişi kaçırdı. SPORT 24: 17'lik çocuk Kiev'i yerin dibine soktu.