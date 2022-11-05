Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Galatasaray'da başlayıp İspanya'nın deve dişi gibi takımlarında devam eden, ancak bir o kadar da çalkantılı geçen futbol yaşamında şan, şöhret ve paranın ağırlığını kaldıramamıştı Arda Turan.

Öyküsü de hazin bitti. Arda Güler pırıl pırıl bir genç. Yiyeceği fırın dolusu ekmek var. Dikkate alması gereken iyi ve kötü örnekler var.