Haberler Fenerbahçe Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, son olarak Dinamo Kiev maçında 1 gol 1 asistle oynadı ve Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'nin genç yeteneğini, usta yazar 'Arda Turan' benzetmesiyle kaleme aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 09:53
Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Arda Güler taraftarın sevgilisi haline geldi. 17 yaşındaki oyuncu süre bulduğu dakikalarda gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen'in kaleminden çıkan yazıda Arda Güler'e Arda Turan üzerinden bir uyarıda bulunuldu. İşte o yazı...

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

"Türk futbolunda bir yıldız adayı daha doğuyor. Adı; Arda Güler.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Yetenekli, zeki, hırslı ve gencecik. Yolu çok uzun. Kariyerine Avrupa'da devam etmesine kesin gözüyle bakıyor herkes.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un himayesinde kısa zamanda büyük aşama kaydeden Arda, şimdiden yurt dışında önemli kulüplerin radarına girmiş durumda.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Onu izlerken Arda Turan geliyor aklıma. Çıkarmaya çalışıyorum beynimden. Benzetmek istemiyorum. Kaderi aynı olmasın diyorum.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Galatasaray'da başlayıp İspanya'nın deve dişi gibi takımlarında devam eden, ancak bir o kadar da çalkantılı geçen futbol yaşamında şan, şöhret ve paranın ağırlığını kaldıramamıştı Arda Turan.

Öyküsü de hazin bitti. Arda Güler pırıl pırıl bir genç. Yiyeceği fırın dolusu ekmek var. Dikkate alması gereken iyi ve kötü örnekler var.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Dahası onu izlerken keyif alan milyonlarca insan var. Kimseyi senden mahrum bırakma Arda.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Arda geleceğinin planlamasını yaparken "menajer" tuzaklarından uzak durmalı. Elini verdin mi kolunu kaptırırsın bu düzende.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç pamuklarda saklamalı onu, evladı gibi korumalı.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Arda'yı para makinesi değil, sağlam karakterli, kendisini Arda Güler yapan bu kulübün değerleriyle yükselecek bir pırlanta gibi görmeli.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Son sözüm genç kardeşime; görüyorum ki acele etmeden, teker teker çıkıyorsun merdivenleri. Aman öyle devam et. Mutlaka idolün olan futbolcular vardır.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Onların öykülerini de sindire sindire oku. Ama sakın Arda Turan'a benzeme.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Ders al, ders vermeye kalkma. Mesela Tugay Kerimoğlu'nun dünyanın en üst düzey liginde senelerce nasıl kaldığını sorgula. Hatta git ağabeyine sor başarısının sırrını.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Jübilesinde on binlerce Blackburn Rovers taraftarının kendisini "Tugay" maskesi ile nasıl uğurladığını anlatsın.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Eğer gözleri doluyorsa, senin de çıkarman gereken mesajlar vardır içinden. İstikrar, mütevazılık, profesyonellik ve yetenek.

Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Seni çok çok iyi yerlerde göreceğimizden eminim. Ne kendini üz, ne sevenlerini. Şansın açık olsun ARDA GÜLER..."

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