Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Arda Güler taraftarın sevgilisi haline geldi. 17 yaşındaki oyuncu süre bulduğu dakikalarda gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Arda Güler taraftarın sevgilisi haline geldi. 17 yaşındaki oyuncu süre bulduğu dakikalarda gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı.
Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen'in kaleminden çıkan yazıda Arda Güler'e Arda Turan üzerinden bir uyarıda bulunuldu. İşte o yazı...
"Türk futbolunda bir yıldız adayı daha doğuyor. Adı; Arda Güler.
Yetenekli, zeki, hırslı ve gencecik. Yolu çok uzun. Kariyerine Avrupa'da devam etmesine kesin gözüyle bakıyor herkes.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un himayesinde kısa zamanda büyük aşama kaydeden Arda, şimdiden yurt dışında önemli kulüplerin radarına girmiş durumda.
Onu izlerken Arda Turan geliyor aklıma. Çıkarmaya çalışıyorum beynimden. Benzetmek istemiyorum. Kaderi aynı olmasın diyorum.
Galatasaray'da başlayıp İspanya'nın deve dişi gibi takımlarında devam eden, ancak bir o kadar da çalkantılı geçen futbol yaşamında şan, şöhret ve paranın ağırlığını kaldıramamıştı Arda Turan.
Öyküsü de hazin bitti. Arda Güler pırıl pırıl bir genç. Yiyeceği fırın dolusu ekmek var. Dikkate alması gereken iyi ve kötü örnekler var.
Dahası onu izlerken keyif alan milyonlarca insan var. Kimseyi senden mahrum bırakma Arda.
Arda geleceğinin planlamasını yaparken "menajer" tuzaklarından uzak durmalı. Elini verdin mi kolunu kaptırırsın bu düzende.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç pamuklarda saklamalı onu, evladı gibi korumalı.
Arda'yı para makinesi değil, sağlam karakterli, kendisini Arda Güler yapan bu kulübün değerleriyle yükselecek bir pırlanta gibi görmeli.
Son sözüm genç kardeşime; görüyorum ki acele etmeden, teker teker çıkıyorsun merdivenleri. Aman öyle devam et. Mutlaka idolün olan futbolcular vardır.
Onların öykülerini de sindire sindire oku. Ama sakın Arda Turan'a benzeme.
Ders al, ders vermeye kalkma. Mesela Tugay Kerimoğlu'nun dünyanın en üst düzey liginde senelerce nasıl kaldığını sorgula. Hatta git ağabeyine sor başarısının sırrını.
Jübilesinde on binlerce Blackburn Rovers taraftarının kendisini "Tugay" maskesi ile nasıl uğurladığını anlatsın.
Eğer gözleri doluyorsa, senin de çıkarman gereken mesajlar vardır içinden. İstikrar, mütevazılık, profesyonellik ve yetenek.
Seni çok çok iyi yerlerde göreceğimizden eminim. Ne kendini üz, ne sevenlerini. Şansın açık olsun ARDA GÜLER..."