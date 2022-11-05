Haberler Fenerbahçe 13.9 milyon euro kasada

13.9 milyon euro kasada

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe şu ana kadar 13.9 milyon euro gelir elde etti... Lige katılımından 3.63 milyon euro, performanstan 3.36 milyon euro ve katsayıdan 2.9 milyon euro'luk ödülü hanesine yazdıran sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1.1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 500 bin euro alacak... Market kaleminden de 2.5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13.9 milyon euro gelire ulaşmış durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
13.9 milyon euro kasada

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Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe şu ana kadar 13.9 milyon euro gelir elde etti... Lige katılımından 3.63 milyon euro, performanstan 3.36 milyon euro ve katsayıdan 2.9 milyon euro'luk ödülü hanesine yazdıran sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1.1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 500 bin euro alacak... Market kaleminden de 2.5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13.9 milyon euro gelire ulaşmış durumda.
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