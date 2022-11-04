Arda Güler 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu unvanını aldı. Eski rekor Dortmundlu Jude Bellingham'daydı. UEFA, resmi sosyal medya hesabı 'Arda Güler-Yıldız çocuk' paylaşımı yaptı.
Arda Güler 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu unvanını aldı. Eski rekor Dortmundlu Jude Bellingham'daydı. UEFA, resmi sosyal medya hesabı 'Arda Güler-Yıldız çocuk' paylaşımı yaptı.