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Osayi’ye milli davet

Bright Osayi-Samuel'e, Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri çeken 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu ancak İngiltere pasaportu da var. Henüz hiçbir milli takımda forma giymeyen Osayi'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Osayi’ye milli davet
Bright Osayi-Samuel'e, Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri çeken 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu ancak İngiltere pasaportu da var. Henüz hiçbir milli takımda forma giymeyen Osayi'nin düşünmek için süre istediği bildirildi.
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