Kuralar 24 Şubat’ta

Grubunu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların katıldığı play-off turunu (son 32) es geçip, UEFA Avrupa Ligi macerasına direkt son 16 turundan devam edecek. UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 32 turu maçlarını es geçiyor.
Grubunuzirvede tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların katıldığı play-off turunu (son 32) es geçip, UEFA Avrupa Ligi macerasına direkt son 16 turundan devam edecek. UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 32 turu maçlarını es geçiyor. Son 16 turu kura çekimi 24 Şubat'ta UEFA'nın İsviçre'deki merkezi Nyon'da saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 turunda ilk maçlar 9 Mart, ikinci maçlar 16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.