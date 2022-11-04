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Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Mart ayına kadar Avrupa maçı oynamayacak olan sarı lacivertliler bir yandan Süper Lig'e hazırlanırken bir yandan da transfere hız verdi. Kanarya devre arasında Jesus'un eski öğrencisini kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 18:05
Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sarı lacivertliler ligde çıktığı 11 karşılaşmada 26 puan toplamayı başardı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Kanarya, 11 maçta 8 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sarı lacivertli taraftarlar da takımın hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performanstan memnun.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren yönetim, yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Portekizli çalıştırıcı, her maça farklı bir kadroyla çıksa da karşılaşmaları büyük oranda kazanmasını bildi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Hem Avrupa'da hem de ligde iyi bir gidişat sergileyen sarı lacivertliler, ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirecek.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Jesus, yönetimle yaptığı toplantıda oyuncu grubundan memnun olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Portekizli hoca, yönetime ocak ayında gerçekleşecek 1-2 hamleyle ikinci yarıya eksiksiz şekilde devam etmek istediğini iletti.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Jorge Jesus'un devre arası transfer dönemi için kaleci istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Bu talep sonrası sarı lacivertli yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Jesus, her ne kadar Altay Bayındır'ı beğense de taraftardan gelen tepkiler sonrası oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Deneyimli hocanın, o bölgeye bir transfer yapılması durumunda Altay'ın da konsantrasyonunun artacağına inanıyor.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Oynadığı maçlarda üst üste hatalar yapan 24 kalecinin rekabete sokularak eski performansına kavuşması hedefleniyor.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Bu karar sonrası arayışa geçen yönetim, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sarı lacivertli yönetim, piyasa araştırması yaparken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

O isme Jorge Jesus'un da transfer onay verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Transferdeki en önemli detay ise o futbolcunun Jorge Jesus'un eski öğrencisi olması.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

İşte o kaleci...

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

F.BAHÇE'DEN RUI PATRICIO BOMBASI!

Fenerbahçe, Roma forması giyen Rui Patricio'yu kadrosuna katmak için devreye girdi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sarı lacivertliler, 34 yaşındaki eldiveni transfer etmek için ön görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Kanarya'ya menajerler tarafından önerilen Portekizli file bekçisi, hem Jesus'un eski öğrencisi hem de vatandaşı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Bu durum da transferin daha rahat gerçekleşmesini sağlayacak.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Jesus'un, Patricio ismine olumlu yanıt verdiği ve gerekirse Portekizli kaleciyle transfer için görüşebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Patricio transferinin gerçekleşmesinin kolay olmasa da yönetimin şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Deneyimli eldivenin, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakacağı ancak Roma'nın ikna edilmesinin kolay olmayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sarı lacivertlilerin, Patricio için belli bir bonservis ücretini de gözden çıkardığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Kariyeri başarılarla ve kupalarla dolu olan Patricio, bu sezon İtalyan ekibinde 16 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Patricio, 16 karşılaşmada 15 gol yedi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

5 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Patricio ülke milli takımında 105 maça çıktı.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Sporting altyapısında yetişen 1.90 boyundaki oyuncu, 2018 yılında Wolverhampton'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

İngiliz temsilcisi, Patricio için 18 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

2021 yılında Roma'ya transfer olan Patricio için 11.3 milyon Euro bonservis ödendi.

Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Rui Patricio'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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