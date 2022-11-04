Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Portekizli yıldız geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı lacivertliler ligde çıktığı 11 karşılaşmada 26 puan toplamayı başardı.
Kanarya, 11 maçta 8 galibiyet elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı lacivertliler ligde çıktığı 11 karşılaşmada 26 puan toplamayı başardı.
Kanarya, 11 maçta 8 galibiyet elde etti.
Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Sarı lacivertli taraftarlar da takımın hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performanstan memnun.
Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren yönetim, yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı.
Portekizli çalıştırıcı, her maça farklı bir kadroyla çıksa da karşılaşmaları büyük oranda kazanmasını bildi.
Hem Avrupa'da hem de ligde iyi bir gidişat sergileyen sarı lacivertliler, ocak ayında kadrosunu daha da güçlendirecek.
Jesus, yönetimle yaptığı toplantıda oyuncu grubundan memnun olduğunu söyledi.
Portekizli hoca, yönetime ocak ayında gerçekleşecek 1-2 hamleyle ikinci yarıya eksiksiz şekilde devam etmek istediğini iletti.
Jorge Jesus'un devre arası transfer dönemi için kaleci istediği iddia edildi.
Bu talep sonrası sarı lacivertli yönetim harekete geçti.
Jesus, her ne kadar Altay Bayındır'ı beğense de taraftardan gelen tepkiler sonrası oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Deneyimli hocanın, o bölgeye bir transfer yapılması durumunda Altay'ın da konsantrasyonunun artacağına inanıyor.
Oynadığı maçlarda üst üste hatalar yapan 24 kalecinin rekabete sokularak eski performansına kavuşması hedefleniyor.
Bu karar sonrası arayışa geçen yönetim, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Sarı lacivertli yönetim, piyasa araştırması yaparken sürpriz bir isim gündeme geldi.
O isme Jorge Jesus'un da transfer onay verdiği öne sürüldü.
Transferdeki en önemli detay ise o futbolcunun Jorge Jesus'un eski öğrencisi olması.
İşte o kaleci...
F.BAHÇE'DEN RUI PATRICIO BOMBASI!
Fenerbahçe, Roma forması giyen Rui Patricio'yu kadrosuna katmak için devreye girdi.
Sarı lacivertliler, 34 yaşındaki eldiveni transfer etmek için ön görüşmelere başladı.
Kanarya'ya menajerler tarafından önerilen Portekizli file bekçisi, hem Jesus'un eski öğrencisi hem de vatandaşı konumunda bulunuyor.
Bu durum da transferin daha rahat gerçekleşmesini sağlayacak.
Jesus'un, Patricio ismine olumlu yanıt verdiği ve gerekirse Portekizli kaleciyle transfer için görüşebileceği iddia edildi.
Patricio transferinin gerçekleşmesinin kolay olmasa da yönetimin şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.
Deneyimli eldivenin, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakacağı ancak Roma'nın ikna edilmesinin kolay olmayacağı aktarıldı.
Sarı lacivertlilerin, Patricio için belli bir bonservis ücretini de gözden çıkardığı ifade edildi.
Kariyeri başarılarla ve kupalarla dolu olan Patricio, bu sezon İtalyan ekibinde 16 maçta görev aldı.
Patricio, 16 karşılaşmada 15 gol yedi.
5 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.
Patricio ülke milli takımında 105 maça çıktı.
Sporting altyapısında yetişen 1.90 boyundaki oyuncu, 2018 yılında Wolverhampton'a transfer olmuştu.
İngiliz temsilcisi, Patricio için 18 milyon Euro ödemişti.
2021 yılında Roma'ya transfer olan Patricio için 11.3 milyon Euro bonservis ödendi.
Rui Patricio'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
Tecrübeli kalecinin Roma ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek.