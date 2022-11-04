Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le kritik bir maç oynayan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 yenerek gruptan lider çıktı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 08:22 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 08:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - BİR ARDA'NIN HATIRA DEFTERİ…

Herkes bir şeyler söylüyor Arda hakkında… Yeterli mi, yetersiz mi diye? Bence köküne kadar topçu oğlu topçu…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bırakınız Jesus'u, teknik adam kim olursa olsun onu görecek, tanıyacak, bir süper star olduğunu bilecek. Bilemeyenle futbol konuşmam!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Kadroya girmek için, benim gibi EYT bekliyor! Nasipse aralık ayında emekliyiz. Arda kardeşim de bir zahmet işe başlasın artık. Zira onun yolu çok açık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bir Avrupa karşılaşmasının ilk yarısında; bir gol atıp bir de asist yapabilmek öyle kolay bir iş değil! Değerini bilmek gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"Annecim seni çok seviyorum" sözünü atletine yazan futbolcu kötü olamaz, en azından kalbi temizdir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jesus'u Fenerbahçe kariyerinde bir tek Arda'yı oynatmıyor diye eleştiririm. Çünkü bu çocuk gerçekten bambaşka bir seviyede…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Grubu lider tamamlamak sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir durumdu. İnanın Fenerbahçe çok daha iyisini yapabilecek kapasitede… Şu grupta 4 galibiyet 2 beraberlik alıp namağlup çıkmak her babayiğidin harcı değil. Umarım fazlası da olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ -ESKİ KURT!

Jesus tam bir "eski kurt" olduğunu gösterdi. Lucescu ile aralarındaki rekabeti daha önceki üç maçta hissetmiştik. "30 faul" çıkışına, Rumen hoca elediği maç sonrasında,"Faulleri saydılar mı yine" diye cevap vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu maç öncesinde de rotasyondan, ligin önemli olduğundan bahsederek, "Ben kazanırım kardeşim" raconunu kesen bir onbir açıkladı. Sonra ne mi oldu? D.Kiev son saniyelere kadar "sıfır" isabetli şut ile oynadı. Golleri atan–kaçıran Fenerbahçe idi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Oyuna da hükmettiler, rakibin sertliğine de direndiler, sahadaki "hakemcik" de seyretti onları.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Devre bittiğinde sosyal medyaya baktım. "Hakemlerdi, takke düştüydü" falan yoktu yazanlar. Rennes maçı devresinde "biti kanlananlar" 17 yaşındaki bir oyuncuya; Arda Güler'e "saygı duruşu" yapıyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Evet; başka bir oyuncu geliyor ülkemize. Hani, "Türk Futbolu'na armağan olsun" denir ya, öyle bir çocuk. Topa her değdiğinde heyecanlanıyor, "Acaba ne yapacak?" diye bekliyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Rennes maçını da kolluyorduk. Erken de attılar golü. Arao'nun golüyle soyunma odasına gitmek, iki farkı bulmak Fransa'ya da mesaj oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Grubu lider bitirip, mart ayına 16'da başlama biletini alıp, pazartesiyi bekleyecekler. "Ligde önemli maçım var" diyerek grup liderliğini riske eden Sivas maçına, her futbolcusunun terini akıttığı bir maç sonrasında geliyor Jesus. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Jesus, Lucescu ile hesabını gördü, pazartesi için defterindeki notlara bakıyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli yıldızla anlaşma sağlandı...
Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahnelerden uzak kalacak olan Ajda Pekkan, 2 milyon TL kaybedecek
Aslan'a 21'lik sol kanat! G.Saray istedi kıymete bindi
Fırtına'nın Onur Bulut teklifi belli oldu! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zafer Avrupa basınında! "F.Bahçe'yi sindiremedi"
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Gerçekten büyük oynadı" O isme övgüler yağdırdı! "Gerçekten büyük oynadı" 08:13
Zafer Avrupa basınında! "F.Bahçe'yi sindiremedi" Zafer Avrupa basınında! "F.Bahçe'yi sindiremedi" 07:58
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:55
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... 01:49
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:48
‘Yıldız çocuk’ ‘Yıldız çocuk’ 01:47
Daha Eski
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:46
Osayi’ye milli davet Osayi’ye milli davet 01:45
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:45
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı 01:45
195 bin lira ceza 195 bin lira ceza 01:44
Kuralar 24 Şubat’ta Kuralar 24 Şubat’ta 01:43