Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin zafer gecesi Avrupa basınında da yankı uyandırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 07:59
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

EN AZ İKİ GOL ATTI

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

ARDA GÜLER'İN İLK GOL SEVİNCİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

Bu arada mücadele Avrupa basınında da yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

UKRINFORM (UKRAYNA)
"Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye karşı kaybetti ve Avrupa Kupası'nda sezonu çok erken noktaladı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

SPORT (UKRAYNA)
"Vladyslav Vanat: Fenerbahçe'nin kalecisi benden daha zeki çıktı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Rennes geçişi kaçırdı, Fenerbahçe ikinci tura geçti"

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