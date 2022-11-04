FENERBAHÇE HABERLERİ - Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Avrupa basınında!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.
Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.
EN AZ İKİ GOL ATTI
Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.
30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.
ARDA GÜLER'İN İLK GOL SEVİNCİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.
Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.
Bu arada mücadele Avrupa basınında da yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...
MAXIFOOT (FRANSA)
"Genesio hala Fenerbahçe maçlarını sindiremedi"
ABOLA (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi"
UOL (BREZİLYA)
"Eski Flamengo'lu Arao gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i yendi"
UKRINFORM (UKRAYNA)
"Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye karşı kaybetti ve Avrupa Kupası'nda sezonu çok erken noktaladı"
SPORT (UKRAYNA)
"Vladyslav Vanat: Fenerbahçe'nin kalecisi benden daha zeki çıktı"
TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Rennes geçişi kaçırdı, Fenerbahçe ikinci tura geçti"