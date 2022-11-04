Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile patlama yaptı. Performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Yıldız futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim yeni sözleşme için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 12:42
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İsmail Yüksek, İspanya La Liga ekipleri Celta Vigo ve Villarreal'in takibinde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Genç futbolcuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ile 2025'e kadar kontratı olan futbolcunun maaşına çok ciddi bir zam yapılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Akşam'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in maaşını tam 16 katına çıkaracak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'den yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in ücreti tam 16 katına çıkarılarak 4 milyon TL seviyesine ulaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Öte yandan, İsmail Yüksek'in 2025'te bitecek sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Jesus'la birlikte müthiş bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Başarılı oyuncu, yaptığı bu sıçrayışla A Milli Takım kadrosuna da seçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta sahaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si 12 yılda bir değişti pir değişti... Şebnem Ceceli'in son hali trend oldu!
Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti: "Ben onu seviyorum"
Kesenin ağzını açtılar! İşte derbi primi
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! Son 16'da...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temsilcilerimize UEFA'dan dev gelir!
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
İZMİR'DE DEPREM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Ve imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 12:41
Kerem için menajerinden flaş açıklama! Kerem için menajerinden flaş açıklama! 12:38
Temsilcilerimize UEFA'dan dev gelir! Temsilcilerimize UEFA'dan dev gelir! 12:29
B. M'Gladbach - Stuttgart maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Stuttgart maçı saat kaçta? 11:58
Udinese - Lecce maçı saat kaçta? Udinese - Lecce maçı saat kaçta? 11:50
Girona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Girona - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Kesenin ağzını açtılar! İşte derbi primi Kesenin ağzını açtılar! İşte derbi primi 11:43
Troyes - Auxerre maçı saat kaçta? Troyes - Auxerre maçı saat kaçta? 11:32
Olay görüntü! Batshuayi... Olay görüntü! Batshuayi... 10:37
Harden'dan kötü haber Harden'dan kötü haber 10:29
TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı 10:15
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 10:13