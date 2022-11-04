Haberler Fenerbahçe Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Son dakika spor haberleri... Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden ve oldukça başarılı bir grafik çizen Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor, UEFA'dan önemli bir geliri kasasına koydu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 12:30
Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon euro'ya yaklaştı.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euro'yla ödüllendirildi.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3.63 milyon euro'luk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1.95 milyon euro, katsayıdan da 1.32 milyon euro kazandı.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Yaklaşık 2.5 milyon euro'luk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14.4 milyon euro'nun sahibi oldu.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

FENERBAHÇE'NİN ÖDÜLÜ 13.9 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3.63 milyon euro, performanstan 3.36 milyon euro ve katsayıdan 2.9 milyon euro'luk ödülü hanesine yazdırdı.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1.1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0.5 milyon euro alacak.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2.5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13.9 milyon euro'luk gelire ulaşmış durumda.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2.94'er milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1.25'er milyon euro'luk edinime ulaştı.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3.1 milyon euro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2.52 milyon euro'yu kasasına koydu.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7.2 milyon euro, Sivasspor da 6.7 milyon euronun sahibi oldu.

Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0.55 milyon euro ile yetindi.

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