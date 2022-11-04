Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kasasını doldurdu!

FENERBAHÇE'NİN ÖDÜLÜ 13.9 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3.63 milyon euro, performanstan 3.36 milyon euro ve katsayıdan 2.9 milyon euro'luk ödülü hanesine yazdırdı.