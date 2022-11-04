195 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında taraftarların yaptığı kötü tezahürat nedeniyle 70 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından (3. kez gerçekleşmesi) dolayı 125 bin TL olmak üzere toplamda 195 bin TL para cezası kesti.
ProfesyonelFutbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında taraftarların yaptığı kötü tezahürat nedeniyle 70 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından (3. kez gerçekleşmesi) dolayı 125 bin TL olmak üzere toplamda 195 bin TL para cezası kesti.