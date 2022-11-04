Haberler Fenerbahçe 195 bin lira ceza

195 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında taraftarların yaptığı kötü tezahürat nedeniyle 70 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından (3. kez gerçekleşmesi) dolayı 125 bin TL olmak üzere toplamda 195 bin TL para cezası kesti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
195 bin lira ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında taraftarların yaptığı kötü tezahürat nedeniyle 70 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından (3. kez gerçekleşmesi) dolayı 125 bin TL olmak üzere toplamda 195 bin TL para cezası kesti.
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