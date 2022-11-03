Haberler Fenerbahçe Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve performansı ve istikrarıyla hocası Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme var. 23 yaşındaki sambacıyı Portekiz devi Porto'nun sezon başından bu yana izlettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe 12. haftada İstanbulspor ile karşılaştı.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Sarı lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Her maça rotasyonla çıkan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Sezon başında Brezilya'dan transfer edilen Lincoln, neredeyse her maç süre aldı.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Orta saha olarak başladığı Fenerbahçe kariyerinde sol beke evrildi.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Brezilyalının başarılı performanının ardından talipleri de arttı.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

İşte Lincoln Henrique ile iligli ortaya çıkan son dakika transfer haberinin detayları;

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve performansı ve istikrarıyla hocası Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme var...

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Portekizli teknik adamın sezon başında Santa Clara'dan alınmasını çok istediği oyuncu 19 maçta forma giyerek takımın bu sene resmi maçlarda en fazla şans bulan 3 isminden biri oldu.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Lincoln'ü rotasyona sokmadan sürekli oynatan Jesus'un bu tercihinin arkasındaki gerçek de ortaya çıktı.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

23 yaşındaki sambacıyı Portekiz devi Porto'nun sezon başından bu yana izlettiği öğrenildi.

Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Porto'nun şu ana kadar 2 gol+6 asistle yıldızını parlatan Lincoln için devre arasında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

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