Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe 12. haftada İstanbulspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe 12. haftada İstanbulspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Her maça rotasyonla çıkan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Sezon başında Brezilya'dan transfer edilen Lincoln, neredeyse her maç süre aldı.
Orta saha olarak başladığı Fenerbahçe kariyerinde sol beke evrildi.
Brezilyalının başarılı performanının ardından talipleri de arttı.
İşte Lincoln Henrique ile iligli ortaya çıkan son dakika transfer haberinin detayları;
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve performansı ve istikrarıyla hocası Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme var...
Portekizli teknik adamın sezon başında Santa Clara'dan alınmasını çok istediği oyuncu 19 maçta forma giyerek takımın bu sene resmi maçlarda en fazla şans bulan 3 isminden biri oldu.
Lincoln'ü rotasyona sokmadan sürekli oynatan Jesus'un bu tercihinin arkasındaki gerçek de ortaya çıktı.
Porto'nun şu ana kadar 2 gol+6 asistle yıldızını parlatan Lincoln için devre arasında Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.