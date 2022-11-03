Kaan Ayhan ‘tamam’ iddiası

Todofichajes, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un isteği üzerine Kaan Ayhan için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı... Tarafların 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştığı iddia edildi. Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan, bu sezon 9 maça çıktı ve İtalya Kupası'nda bir gol attı.
Todofichajes, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un isteği üzerine Kaan Ayhan için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı... Tarafların 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştığı iddia edildi. Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan, bu sezon 9 maça çıktı ve İtalya Kupası'nda bir gol attı.