Haberler Fenerbahçe Joshua King göreve hazır

Joshua King göreve hazır

Jesus'un Kiev karşısına rotasyonlu bir takımla çıkması bekleniyor. Bu kapsamda sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek ile son maçta yedek soyunan Miguel Crespo, Osayi Samuel, Lincoln ve Enner Valencia gibi isimlerin bu akşam ilk onbirde olma ihtimalleri yüksek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Joshua King göreve hazır
Jesus'un Kiev karşısına rotasyonlu bir takımla çıkması bekleniyor. Bu kapsamda sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek ile son maçta yedek soyunan Miguel Crespo, Osayi Samuel, Lincoln ve Enner Valencia gibi isimlerin bu akşam ilk onbirde olma ihtimalleri yüksek.
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