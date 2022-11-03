Joshua King göreve hazır

Jesus'un Kiev karşısına rotasyonlu bir takımla çıkması bekleniyor. Bu kapsamda sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek ile son maçta yedek soyunan Miguel Crespo, Osayi Samuel, Lincoln ve Enner Valencia gibi isimlerin bu akşam ilk onbirde olma ihtimalleri yüksek.
Jesus'un Kiev karşısına rotasyonlu bir takımla çıkması bekleniyor. Bu kapsamda sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek ile son maçta yedek soyunan Miguel Crespo, Osayi Samuel, Lincoln ve Enner Valencia gibi isimlerin bu akşam ilk onbirde olma ihtimalleri yüksek.