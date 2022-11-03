Jorge Jesus'tan Emre Mor'a fırça! Maç sonu yardımcısı uzaklaştırdı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Polonya'nın başkenti Krakov'da Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya kaldı.



Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan ikili mücadele sonrası hakemin D. Kiev aleyhine karar vermesine sinirlenen Emre Mor sert tepki gösterince maçın Hırvat hakemi Duje Strukan sarı kartını çıkardı.

Emre Mor'un bu hareketi sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'u çok kızdırdı. Mor'u yanına çağıran Jesus oyuncusunu azarlarken sert bakışları ekranlara böyle yansıdı...







MAÇ SONU YARDIMCISI UZAKLAŞTIRDI

Mücadelenin bitiş düdüğünden sonra da Jesus'un Emre Mor'a kızgınlığı geçmedi. Portekizli teknik adam tepkisine devam ederken, Emre Mor'u Jesus'un yanından yardımcısı Joao de Deus uzaklaştırdı.





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