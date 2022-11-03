FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Müthiş bir kariyere sahip olan Jorge Jesus şu ana kadar gösterdiği performansla Fenerbahçe'de adeta şampiyonluk havasını yaratmış durumda.
Müthiş bir kariyere sahip olan Jorge Jesus şu ana kadar gösterdiği performansla Fenerbahçe'de adeta şampiyonluk havasını yaratmış durumda.
Portekizli hoca, Sarı- Lacivertli takımın performansını her alanda yukarıya çekerken, carpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıktı.
ASLA TESADÜF DEĞIL
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı ve hiç yenilgi yüzü görmedi.