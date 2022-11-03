Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla sarı lacivertli taraftarlardan büyük alkış alan Jorge Jesus, istatistikleriyle dikkat çekti. Portekizli hocanın kariyerindeki o detay ise oldukça dikkat çekiyor. İşte haberin detayları... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Müthiş bir kariyere sahip olan Jorge Jesus şu ana kadar gösterdiği performansla Fenerbahçe'de adeta şampiyonluk havasını yaratmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Portekizli hoca, Sarı- Lacivertli takımın performansını her alanda yukarıya çekerken, carpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıktı.


FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

ASLA TESADÜF DEĞIL

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı ve hiç yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Aslında bu performansın tesadüf olmadığını belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Jesus'un son 13 sezonda çalıştırdığı tüm takımlar, ilk golü attıkları maçların çok büyük kısmını kazanırken, kolay kolay yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

2009 yılında başlayan bu süreçte kurt hocanın başında olduğu takımlar 327 maçta skor avantajını yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Ve Jorge Jesus bu karşılaşmaların 291'inden galibiyetle ayrılırken, 29 beraberlik ve sadece 10 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

GERİYE DÜŞEN YANDI!

Portekizli teknik adamın yönetimindeki Benfica 2020-21 sezonunda öne geçtiği 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Flamengo 2019-20 sezonunda 25 maçta 21 galibiyet ve 2 bareberlik, Al Hilal ise 2018-19 sezonunda 27 maçta 25 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Bu istatistikler bu sezon Fenerbahçe önünde yenik duruma düşen takımların yaşayacağı zorlukları da gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

JESUS'UN FENERBAHÇE KARNESİ:

Portekizli hoca sarı-lacivertli takımın başında toplamda 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Çarpıcı Jesus gerçeği! Son 13 sezonda sadece 10 kez...

Jesus'un takımı bu maçlarda 2 mağlubiyet elde etti.

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