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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler tarihe geçtiği! Attığı gol...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Arda Güler, Kanarya'nın tarihine adını yazdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 00:44 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 00:49
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler tarihe geçtiği! Attığı gol...

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada Arda Güler bir ilki yaşadı.

Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanıda kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde asist yapan Arda Güler, Dortmundlu Jude Bellingham'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.

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