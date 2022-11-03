Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının ardından Jorge Jesus açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan lider olarak çıkmayı başardı. Sarı lacivertliler önemli bir zafer elde ederken takımın tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Takımın teknik direktörü olarak mutluyum. Son 16'ya kaldık. Fenerbahçe'yi Avrupa'da tekrar duyurmak adına önemli bir şey başardık. Oyuncularım harikaydı, harika bir performans gösterdiler."

"Bu turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takımımız yok ama bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi de bir kura şansımız olursa, bir tur daha atlayabiliriz."

"Şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi takımlar kaldı. İyi takımlarla oynayacağız. İşler biraz daha zor olacak."

"Türk futbolu ve ülke sıralaması için çok önemli. Takımların bireysel sıralaması için de önemli. Avrupa'da alınan puanlar çok önemli. Bu akşam da tüm Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli." ifadelerine yer verdi.